1 settembre 2019
Forza Italia, Tajani: "Basta sovranismo, ora un centrodestra diverso"

"Come ha detto Silvio Berlusconi: con il sovranismo non si vince e non si governa". Il vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani rivendica la necessità di un nuovo centrodestra e, in un'intervista al Corriere della Sera, prende le distanze dalla Lega di Matteo Salvini: "La sua guerra antieuropeista ha portato l'Italia all'isolamento proprio nel momento di grandi sfide economiche come quella con la Cina".

Un nuovo centrodestraL'ex presidente del Parlamento europeo è convinto della centralità di Forza Italia nella coalizione di centrodestra: "I fatti confermano che senza di noi non si vince. Gli italiani sono in maggioranza di centrodestra, ma non estremisti". Tajani è anche consapevole della necessità di un cambio di rotta rispetto al sovranismo della Lega: "Questa crisi di governo dimostra che l'Italia ha bisogno di un centrodestra diverso. Non bastano i like sui social media, nè baciare un crocefisso. Il centrodestra non può avere trazione sovranista". Una coalizione tra le due forze politiche è in forte dubbio: "Vedremo. La Lega non ha fatto nulla per un governo di centrodestra, troppo presa da un narcisismo che non ha portato a nulla".

Gli errori di SalviniIl vicepresidente di Forza Italia sottolinea gli errori del leader della Lega: "La politica di Berlusconi ha portato all'Italia Draghi alla guida della Bce; ha dialogato con Bush e Putin avendo sempre come primo alleato gli Usa e cercando di far avvicinare la Russia all'Occidente; ha conquistato per la prima volta la presidenza del Parlamento europeo. Salvini è stato disconosciuto persino da Trump. Anche da Orbàn, che è rimasto nel Ppe e ha votato come noi Ursula von der Leyen alla presidenza della Commissione europea per evitare che vincesse un socialista".