Tajani a Tgcom24: "Aggreghiamo i moderati per rendere il centrodestra più forte" | Toti: "Forza Italia non vuole cambiare, serve qualcosa di nuovo"

Settimane decisive per il futuro di Forza Italia e il nuovo assetto del centrodestra. Dopo l'appello di Berlusconi ai moderati per costituire la federazione di centro Altra Italia e la nomina dei nuovi coordinatori del partito, il governatore della Liguria Giovanni Toti ha confermato ai microfoni di Tgcom24 l'uscita da Forza Italia: "Da anni sostengo che non possiamo assistere impassibili al declino di un partito che è stato storia di questo Paese. Siamo arrivati sotto al 10% alle Europee, oggi i sondaggi ci danno in calo al 6, sottolinea Toti. Non ci saranno le primarie aperte, la classe dirigente non vuole mettersi in discussione, anche Berlusconi è tornato sui suoi passi. C'è bisogno di qualcosa di nuovo per ridare fiato a quel mondo che finora era stato rappresentato da Forza Italia".