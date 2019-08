le strade si dividono 1 agosto 2019 17:16 Forza Italia, Berlusconi nomina il nuovo Coordinamento: Toti esce, Carfagna non ci sta "Ognuno va per conto suo", afferma il governatore della Liguria. "Così si uccide il partito", commenta la vicepresidente della Camera

Silvio Berlusconi ha deciso la nomina di un Coordinamento di presidenza per Forza Italia. Vi faranno parte, si legge in una nota, la senatrice Annamaria Bernini, Mariastella Gelmini, Sestino Giacomoni e il vicepresidente del partito, Antonio Tajani. Rifiuta di far parte del Coordinamento la vicepresidente della Camera dei deputati, Mara Carfagna. Giovanni Toti, escluso, lascia la formazione politica: "Ognuno va per conto suo, buona fortuna".

Toti: "La tragedia diventa farsa" - "Mi pare non ci sia la volontà di cambiare alcunché" in Forza Italia, ha sottolineato il presidente della Regione Liguria. "La tragedia sta diventando farsa", ha aggiunto, riferendosi anche alla proposta di Silvio Berlusconi di una federazione di centro. "Credo che il Paese abbia bisogno di una forza moderata. Le persone che cercano questa casa hanno bisogno di risposte e Forza Italia ha ampiamente dimostrato di non essere in grado di saperle dare con le stesse facce, le stesse persone, le stesse idee. Tutto ha il sapore della nostalgia, il Paese ha bisogno di ben altro".

La tragedia di un partito è finita in farsa. Peccato! Accettando l'incarico da coordinatore il 19 giugno avevo creduto che davvero fosse possibile cambiare, che davvero #ForzaItalia potesse rinascere da se stessa.

Mi sbagliavo...

Leggi di più https://t.co/VNvZsUh4uO pic.twitter.com/hoYB55yph1 — Giovanni Toti (@GiovanniToti) August 1, 2019

Carfagna: "Così si uccide il partito" - "Nessuno mi ha chiesto di far parte del Coordinamento e io non intendo farne parte. E' una scelta in direzione esattamente contraria alle intenzioni che mi ha manifestato Berlusconi. Credo che questo sia il modo migliore per uccidere Forza Italia e io non farò parte del comitato di liquidazione", ha commentato la Carfagna.