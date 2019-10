Forza Italia, Berlusconi lancia il "No tax day" per tetto del 30% alle tasse

Forza Italia lancia il "No tax day", sabato in varie piazze italiane, con gazebo per raccogliere firme per una proposta di legge costituzionale che fissi un tetto del 30% alle tasse. Lo annuncia Silvio Berlusconi in una lettera agli attivisti azzurri. "Lo Stato non potrà mai, per nessuna ragione, imporre una tassazione superiore a un terzo della ricchezza totale prodotta nel Paese durante l'anno", spiega.