Berlusconi: "Bene la piazza, ma Forza Italia non si è appiattita" 

"Bene quanto successo a piazza San Giovanni. Qualcuno ha detto che Forza Italia si è appiattita. No, è vero il contrario". Lo ha affermato Silvio Berlusconi , parlando della manifestazione di sabato a Roma. Il leader di FI, che si trova in Umbria in vista delle elezioni regionali, ha poi definito come "assolutamente impossibile" l'ipotesi di "opa" da parte di Renzi su Forza Italia .

A Renzi "auguro fortuna e successo nell'ambito della sinistra, che è la metà campo in cui ha sempre giocato", ha aggiunto Berlusconi.



"Non credo che nessuno dei miei possa veramente accettare una eventuale offerta di Renzi o di qualcuno della sua formazione politica, anche perché ha dei numeri molto limitati e non si trova neppure al'interno della sinistra - ha ribadito -. Non vedo un futuro politico per chi dovesse entrare nel partito di Renzi".



"Sono assolutamente tranquillo - ha concluso Berlusconi - per quanto riguarda questa 'opa', cosi' qualcuno ha scritto, di Italia viva su Forza Italia".