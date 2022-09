Fontana: "Con Moratti rapporto incrinato ma ascolterò centrodestra"

Il faccia a faccia si era reso necessario dopo che l'attuale vice presidente della Regione Lombardia aveva annunciato di "essere in campo con un rete civica" pur rimanendo in attesa di ulteriori decisioni del centrodestra. La Moratti aveva anche chiarito di non avere intenzione di accettare eventuali offerte dal parte del governo, ritenendo di "poter dare un maggior contributo nella mia Regione".

L'incontro non ha portato a un accordo ma, anzi, ha certificato la rottura tra Fontana e il suo vicepresidente. "Ciò nonostante - ha sottolineato Fontana -, essendo io il garante della coalizione in Lombardia e per senso di responsabilità rispetto al momento politico nazionale che stiamo vivendo, mi riservo di prendere una decisione definitiva dopo un confronto con i leader del centrodestra".

Moratti: "Attendo fiduciosa una risposta"

- "Ho incontrato il presidente Attilio Fontana al quale ho confermato la coerente disponibilità offerta al centrodestra di essere candidata presidente della Lombardia - ha affermato la Moratti in una nota -. Resto in fiduciosa attesa che si esprimano definitivamente in merito i leader nazionali del centrodestra dopo la formazione del nuovo Governo, che in questo momento è la priorità assoluta del nostro Paese".