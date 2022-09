Fondi russi, Copasir: "Al momento non ci sono notizie sull'Italia nei dossier Usa"

A dirlo è il presidente del Copasir Adolfo Urso. "Mi sono doverosamente confrontato con il sottosegretario Gabrielli perché è il governo ad avere eventualmente notizie attraverso i canali ufficiali, che riguardano anche i rapporti tra le nostre agenzie d'intelligence. E ci è stato detto che in questi dossier non ci sono notizie che riguardano il nostro Paese".

L'incontro con i senatori Usa

- Urso ha parlato ad Agorà, su Rai3, in collegamento da Washington. "Ieri ho incontrato, fra gli altri, cinque influenti senatori delle principali commissioni - Intelligence, Difesa, Esteri, Bilancio - con i quali ovviamente abbiamo parlato ampiamente dei nostri rapporti bilaterali. Oggi avrò altri incontri, fra l'altro proprio con il presidente della commissione Intelligence del Senato americano. Ai miei interlocutori ovviamente chiederò, ove loro potessero essere in grado di darci notizie in merito", ha proseguito il presidente del Copasir.

Venerdì riunione del Copasir

- "Posso dire, con il confronto che ho avuto con l'autorità delegata" alla sicurezza della Repubblica Gabrielli, "che giustamente ha attivato i canali ufficiali per avere notizie, che al momento ci è stato escluso che ciò riguarda il nostro Paese", ha ribadito Urso. "Ho concordato con il sottosegretario Gabrielli di realizzare comunque una riunione del Comitato. Penso che sarà messo in calendario per venerdì. Il Comitato, com'è giusto che sia, si riunirà con l'audizione del sottosegretario Gabrielli e in quella sede verificheremo se già avremo altre notizie".





Il dossier Usa

- Secondo un dossier in mano agli americani, la Russia avrebbe impiegato oltre 300 milioni di dollari per tentare di influenzare partiti, dirigenti e politici stranieri di oltre una ventina di Paesi. I trasferimenti di denaro sarebbero avvenuti segretamente dal 2014, anno dell'occupazione della Crimea. Stando agli Usa, queste cifre sarebbero "minime" rispetto a quelle realmente spese da Mosca per questa attività. A lanciare l'indiscrezione è stato un alto funzionario dell'amministrazione Biden in una conference call.