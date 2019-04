Flat Tax, Di Maio: "Mi faccio garante se per ceto medio e famiglie"

Sulla Flat Tax il capo politico del M5s e vicepremier, Luigi Di Maio, torna a esprimere "tutto il mio sostegno se rivolta non ai ricchi ma, come abbiamo chiesto, al ceto medio, alle famiglie, alle imprese". E sottolinea che proprio su questo punto "mi faccio garante del suo inserimento nel Def e della sua prossima implementazione nei tempi previsti". Ma, assicura, "non mi farei mai garante di slogan o promesse alla Berlusconi".