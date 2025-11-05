Firmato il contratto scuola, Valditara: "Risultato storico"

Dopo una lunga gestazione è stato firmato all'Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni il contratto 2022-2024 della scuola che interessa 1 milione e 286mila dipendenti, di cui 850mila docenti. Gli aumenti sono di circa 150 euro medi mensili per 13 mensilità, con punte di 185 euro medi mensili per gli insegnanti, in base all'anzianità di servizio, e 240 euro medi mensili per ricercatori e tecnologi. Il contratto consentirà il pagamento di arretrati che per i docenti possono raggiungere circa 2mila euro. "È un risultato storico. Gli stipendi - ha commentato il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara - erano fermi da molti anni, dal 2009 al 2018, sotto diversi governi. Oggi diamo rispetto e dignità a chi lavora per l'istruzione dei nostri giovani". "Abbiamo chiuso a tempo record questa tornata contrattuale per tutti i comparti e cominciamo a lavorare per il ciclo 2025/27. Ciò significa, in termini salariali, che potremo riconoscere ai 3,4 milioni di dipendenti pubblici nel periodo 2022/27 incrementi che oscillano tra il 12 e il 14%", ha detto il ministro della Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo.