Il sindaco di Firenze Nardella a Tgcom24: "Impedire che i centri storici diventino fantasma"

"Il problema si è acuito dopo la pandemia, con il cosiddetto turismo 'mordi e fuggi'. Il problema è che il mercato immobiliare è letteralmente esploso- spiega il sindaco di Firenze Dario Nardella a Tgcom24- i prezzi delle case sono alle stelle ed è impossibile trovarne in affitto per studenti e famiglie. Per i proprietari è più conveniente affittare ai turisti. In più, il nostro centro storico, patrimonio mondiale dell'Unesco, sta perdendo tessuto sociale". Per mettere in atto questa delibera, sono però necessari degli incentivi, dice il sindaco: "Abbiamo inserito l'azzeramento dell'Imu che permetterà ai proprietari immobiliari del centro storico di risparmiare circa 2000 euro all'anno. E non è poco".

Le prime polemiche

"Molti cittadini si sono detti interessanti all'azzeramento dell'Imu. Piattaforme e host invece, avranno da ridire. È normale che ci siano posizioni contrarie, come quella di Confedilizia che ha parlato di incostituzionalità. Sarà la Corte Costituzionale a valutarlo. Il primo cittadino di Firenze parla poi del disegno di legge annunciato dalla ministra del Turismo Daniela Santanchè poche settimane fa all’assemblea di Federalberghi e arrivato in tempi record. Il ddl prevede che, per prenotare un alloggio sulle piattaforme di hosting online, si debba pernottare almeno due notti. "Non faccio critiche pregiudiziali, mi sono sempre battuto per salvaguardare i centri storici e riconosco che l'obbiettivo del ddl Santanché è quello di tutelare la residenzialità- dice Nardella -A Firenze i pernottamenti medi sono di 3 notti. Questo divieto coprirebbe solo pochissimi casi e non è prevista alcuna sanzione per chi trasgredisce". E ancora: "Da tempo chiediamo una norma per aiutare i sindaci non a criminalizzare ma a trovare un equilibrio. Le città devono essere abitate dai cittadini, dobbiamo impedire che i centri storici si trasformino in centri fantasma".