Fioramonti: "Da settembre il clima sarà materia di studio a scuola"

Il ministro dell'Istruzione Lorenzo Fioramonti guarda avanti e promette di voler introdurre l'educazione ambientale nel sistema educativo italiano. Resta però da chiarire quale materia farà spazio a questo nuovo insegnamento o se, in alternativa, verrà aumentato il monte ore settimanale. Per il momento non viene spiegato chi insegnerà "cambiamenti climatici" e, vista la scarsità di fondi, come verrà finanziata l'eventuale assunzione dei nuovi docenti.