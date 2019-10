Manovra, Fioramonti: "I proventi della sugar tax vadano alla scuola"

I proventi della "sugar tax" in Manovra "vadano alla scuola". E' l'auspicio del ministro dell'Istruzione Lorenzo Fioramonti, che commenta su Twitter l'annuncio relativo alla tassa dato dal titolare dell'Economia Roberto Gualtieri. Fioramonti commenta: "Non mi aspetto di essere ringraziato per questa idea, ma mi aspetto che i proventi vadano tutti a scuola, università e ricerca come nell'idea iniziale. Sarebbe il minimo sindacale".