Fico: "Green pass sul posto di lavoro? Non sono d'accordo"

Ansa

Il presidente della Camera, Roberto Fico, boccia la proposta di Confindustria di imporre il green pass sui posti di lavoro: "Non mi trovo in alcun modo d'accordo con quello che ha detto Bonomi, vediamo cosa uscirà dalla cabina di regia". "Se non c'è obbligo di vaccino ma diventa un obbligo indiretto col green pass per fare determinate cose, allora il dibattito deve essere chiaro all'interno del governo e del Parlamento", sostiene Fico.