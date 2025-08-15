Ferragosto 2025, da Meloni a Salvini gli auguri social dei politici

© X
La premier posta una foto con la figlia Ginevra che fa la linguaccia. Il ministro dei Trasporti celebra la Festa dell'Assunzione di Maria, mentre il presidente del Senato La Russa ricorda le forze dell'ordine
"Un augurio di buon Ferragosto a tutti voi". È il messaggio pubblicato dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni sui social a descrizione di una foto che la ritrae con la figlia Ginevra, che con il volto parzialmente coperto da un cappellino fa la linguaccia. "Un sereno Ferragosto e una buona Festa dell'Assunzione di Maria a tutti voi, in particolare a chi non sta bene, a chi resta a casa, a chi lavora", è il messaggio del vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini, a corredo di un'immagine che ritrae la Vergine Maria.
Auguri social anche dal presidente del Senato Ignazio La Russa: "In questa giornata di Festa, vi auguro di trascorrere un sereno Ferragosto, ovunque voi siate. Un pensiero speciale e affettuoso lo rivolgo a chi soffre, a chi trascorre questi giorni d'estate senza gli affetti più cari e alle donne e agli uomini delle Forze dell'ordine, sempre impegnati per garantire la nostra sicurezza. A tutti... Buon Ferragosto!".
