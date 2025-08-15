Ferragosto 2025, da Meloni a Salvini gli auguri social dei politici

"Un augurio di buon Ferragosto a tutti voi". È il messaggio pubblicato dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni sui social a descrizione di una foto che la ritrae con la figlia Ginevra, che con il volto parzialmente coperto da un cappellino fa la linguaccia. "Un sereno Ferragosto e una buona Festa dell'Assunzione di Maria a tutti voi, in particolare a chi non sta bene, a chi resta a casa, a chi lavora", è il messaggio del vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini, a corredo di un'immagine che ritrae la Vergine Maria.