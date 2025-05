Femminicidi, Meloni: "La storia di Martina mi ha lasciato senza fiato. Lavorare sulla violenza nei giovani"

"Rischiamo di non capire che cosa sta succedendo alle nuove generazioni", ha aggiunto il premier. "E quindi rischiamo di non essere in grado di prevedere i pericoli. C'è un aumento di casi di violenza e di suicidi inspiegabile. Non ho le risposte, ma se non ci facciamo le domande non possiamo trovare risposte", ha aggiunto per poi concludere: "Sto scrivendo alla commissione Bicamerale per l'infanzia per chiedere a tutte le forze: lavoriamoci insieme. Il tema è molto più grande di noi e penso che si debba affrontare insieme. Non c'è bisogno di appelli. Io ci sono. Serve una riflessione enorme".