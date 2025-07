Fedriga il governatore più amato, seguono Zaia e Cirio: la classifica del Sole 24 Ore

Massimiliano Fedriga, presidente del Friuli Venezia Giulia, si conferma in cima alla classifica dei governatori più amati con il 66,5% di consensi. Seguono Luca Zaia (Veneto, 66%) e, al terzo posto, Alberto Cirio (Piemonte, 59%). Sono i dati della classifica Governance Poll sul gradimento di governatori e sindaci, realizzata dall'Istituto demoscopico Noto Sondaggi per il Sole 24 Ore. Per quanto riguarda i sindaci è Marco Fioravanti, primo cittadino di Ascoli Piceno, il vincitore con il 70% di consensi. Al secondo posto Michele Guerra (Parma, 65%), mentre in terza posizione si piazzano alla pari Gaetano Manfredi (Napoli, 61%) e Vito Leccese (Bari, 61%).