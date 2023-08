FdI, Joe Formaggio: "Maggioranza dei veneti deve avere la pelle bianca" | Donzelli: "Non c'è spazio per razzismo"

Invitato in una trasmissione di una rete locale veneta, Joe Formaggio ha avuto un acceso scambio di opinioni sul tema dei migranti con un esponente del Pd. "Oggi sono andato in viale Milano a Vicenza, ero l'unico bianco", ha detto Formaggio, "non mi piaceva e non piace nemmeno alla maggioranza delle persone. Non possiamo fare diventare l'Italia la seconda Africa, non voglio vedere il Veneto con la maggioranza di cittadini di colore scuro". Ha aggiunto: "Anche la gente la pensa così".

Nel marzo scorso era stato denunciato per molestie dalla collega della Lega, Milena Cecchetto. L'ex sindaco di Albettone ha negato le accuse, ma è stato sospeso da ogni incarico all’interno del suo partito. Ora queste affermazioni che sono subito diventate un nuovo caso mediatico. E dalle quali Giovanni Donzelli ha già preso le distanze.

La reazione di Donzelli

"Il colore della pelle non indica né la qualità e né la correttezza, il merito o l'amore e il rispetto per l'Italia", ha detto il responsabile organizzazione di Fratelli d'Italia. Ha aggiunto: "Valutare le persone in base al colore della pelle è incompatibile con Fratelli d'Italia. Ci battiamo contro l'immigrazione clandestina, per la legalità, per la difesa della nostra cultura e per gli interessi nazionali, ma tutto questo niente ha a che vedere con il colore della pelle e il razzismo. Abbiamo inviato tutti i contenuti della trasmissione a cui ha partecipato il consigliere Formaggio alla commissione di disciplina e garanzia per valutare i conseguenti provvedimenti".