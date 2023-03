Veneto, consigliera leghista molestata: approvata censura per Joe Formaggio

E' la prima volta che il Consiglio regionale infligge il massimo della sanzione prevista dal regolamento consiliare. La seduta si è svolta in modalità segreta, con la sola presenza in aula dei consiglieri regionali e del segretario generale Roberto Valente.

La votazione a porte chiuse - Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato la proposta di censura del presidente Roberto Ciambetti con 41 voti a favore, due astenuti, due schede bianche e un voto nullo. La notizia è stata data dallo stesso presidente Ciambetti al termine della seduta, che si è svolta a porte chiuse ai giornalisti e con le tende tirate come non accadeva dal 1994. L'Ufficio di presidenza di Palazzo Ferro Fini aveva approvato il 9 marzo la deliberazione proposta del presidente, ponendo, appunto, una censura e una sospensione di cinque giorni a carico del consigliere.

"Non siamo un tribunale" - "Noi non siamo un tribunale e siamo stati chiamati a tutelare l'immagine dell'Istituzione: tutti gli interventi in aula si sono sviluppati in maniera coerente con il nostro ruolo" ha commentato Ciambetti.

La denuncia - Milena Cecchetto, consigliera leghista e già sindaco di Montecchio Maggiore (Vicenza), aveva affermato di aver subito delle molestie da parte di Formaggio. In particolare la donna aveva parlato di "molestie, contatti sgraditi e abbracci non richiesti". Formaggio, già in passato al centro di diverse polemiche da parte del partito, era stato subito sospeso in quanto le presunte molestie erano ritenute "non compatibili con i principi del codice etico e con le regole di condotta degli iscritti".

"Inqualificabile e inaccettabile" - "Quello che è successo a me è però inqualificabile e inaccettabile. Sono molto delusa e amareggiata da un comportamento del genere", aveva dichiarato Milena Cecchetto. Joe Formaggio, ex sindaco di Albettone (Vicenza), da parte sua si era detto innocente, definendo "false" le accuse di molestia