FdI: via l'incompatibilità per i condannati negli enti locali

Con un emendamento, FdI intende cancellare l'incompatibilità con incarichi nelle amministrazioni locali per chi ha subito una condanna anche non passata in giudicato per uno dei reati contro la pubblica amministrazione previsto dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale.

Tra gli altri reati figurano anche peculato, malversazione di erogazioni pubbliche, indebita percezione di erogazioni pubbliche e concussione. Rimane il vincolo per le amministrazioni statali e regionali.