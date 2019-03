Fascismo, Tajani: "Chiedo scusa se le mie parole hanno offeso"

Il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, si è scusato per le sue parole controverse pronunciate su Benito Mussolini. "In quanto antifascista convinto, presento le mie scuse a tutti quelli che si sono potuti offendere per ciò che ho detto - ha spiegato Tajani -. Le mie parole non avevano in alcun modo l'obiettivo di giustificare o minimizzare un regime antidemocratico".