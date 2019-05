Europee, Moavero: "L'immigrazione è la priorità della futura Ue"

"L'Europa del dopo voto dovrà affrontare 5 temi: il primo, lo dico da italiano, europeo e cittadino del mondo, è l'immigrazione". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Enzo Moavero, sottolineando che quelli in atto "sono flussi epocali che devono essere affrontati con solidarietà e condivisione dall'Ue, per l'Ue, con l'Ue". Per quanto riguarda gli investimenti nei Paese d'origine dei migranti, per Moavero sono "totalmente insufficienti".