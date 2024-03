Europee, Meloni: "Dividerci un favore alla sinistra" | Lega: "Centrodestra unito sì, ma per ora veti sui nostri alleati"

Al riguardo la Lega ha replicato con una nota in cui si legge: "Da mesi il Carroccio auspica un centrodestra unito, in Europa come in Italia. Purtroppo, fino ad oggi sono arrivati solo veti sulla Le Pen e sugli alleati della Lega. Speriamo che nessuno, nella coalizione che guida il Paese, preferisca governare l'Ue con Macron e i socialisti, piuttosto che con la Lega e i suoi alleati".

Meloni: "Mai governerò con la sinistra"

In merito all'ipotesi alleanze, ancora, il presidente del Consiglio osserva: "Siamo tutti in campagna elettorale e le campagne elettorali io le capisco, dopo di che non sono preoccupate: tutti sanno, in Italia e all’estero, che se c'è una che non ha mai governato e mai governerà con la sinistra, si chiama Giorgia Meloni".