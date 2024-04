Europee, Conte: "Candidarsi e non andare in Ue è una presa in giro"

Giuseppe Conte ha parlato in una trasmissione televisiva della sua decisione di non candidarsi alle elezioni europee.

"Nella nostra comunità non è pensabile che uno esibisce il nome sulla scheda e poi non è conseguente. Per noi è una presa in giro dei cittadini - ha dichiarato il presidente del M5s -. Non è una questione di Schlein, ma anche di Meloni e altri leader. Farlo per acquisire qualche voto in più per noi è impensabile". L'ex premier ha poi mostrato il simbolo scelto per le europee nel quale non c'è il suo nome e accanto alla scritta "Movimento 5 Stelle 2050" compare la parola "pace".