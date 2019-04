Europee, c'è anche la "sexyprof" di Pordenone tra i candidati

Nella lista dei candidati alle elezioni europee figura anche Anna Ciriani , la "sexyprof" di Pordenone sospesa nel 2008 dopo che ignoti postarono su internet sue immagini senza veli catturate alla fiera dell'Eros di Berlino . L'insegnante di lettere è stata inserita nella circoscrizione Italia Meridionale nella lista Popolari per l'Italia. "La richiesta è stata dell'ultim'ora e non ci ho pensato due volte ad accettare", ha rivelato.

"Sono sempre stata una liberale e penso che le libertà personali vadano tutelate in ogni modo", ha sottolineato la Ciriani. "La decisione di essere candidata al Sud nasce dalla mia popolarità in tutta Italia: ovunque vada ho sempre avuto consensi perché sono schietta, mi batto contro tutte le discriminazioni, per il riconoscimento delle pari opportunità".



Lotta al revenge porn - Tra le priorità dell'insegnante la lotta al revenge porn "di cui sono stata, oltre dieci anni fa, la prima vittima in Italia. Farò una campagna elettorale tradizionale e presto visiterò le Regioni meridionali convincendo i miei fan e i miei follower, oltre 50mila solo su Facebook, ad attribuirmi anche il loro consenso elettorale".