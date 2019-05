Europee 2019, Alessandro Di Battista: “Più grande sconfitta della nostra storia”

“E' la più grande sconfitta della nostra storia”. Non usa mezzi termini e non si nasconde dietro a dichiarazioni di facciata Alessandro Di Battista commentando a “Quarta Repubblica” il risultato elettorale del Movimento 5 Stelle alle elezioni europee. “Quando si beccano queste scoppole hai sbagliato tu e soltanto tu, tu Movimento 5 Stelle” ha spiegato. In molti pensano che questa tornata di voti porterà del cambiamento all’interno del partito e l’attivista non lo esclude: “Sicuramente dovremo ragionare perché tutti quanti abbiamo sbagliato tantissime cose, anche io, qua nessuno è perfetto”.



Mentre rilascia l’intervista, un passante gli suggerisce: “Prendi il posto di quell’altro, altrimenti non andiamo da nessuna parte”, ma Di Battista smorza le polemiche: “Per me non è una questione di uomini, il Movimento 5 Stelle è stato forte perché è sempre stato compatto. Secondo me Luigi ha un sacco di meriti". Su un possibile cambiamento degli equilibri all’interno del governo Di Battista commenta: “Salvini ha sicuramente vinto le elezioni, allo stesso tempo sono state elezioni europee e la forza parlamentare dei Cinque Stelle rimane più forte. C'è un contratto di governo e quel contratto si rispetta”.