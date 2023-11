Energia e fine del mercato tutelato, la Lega: "Serve una proroga, gli utenti più deboli vanno aiutati"

"Il ministro Salvini ha espresso la nostra posizione, che è anche dimostrata dagli atti parlamentari recenti, ad esempio un emendamento al dl bollette in cui chiedevamo la proroga del mercato tutelato. E' la posizione storica della Lega", dice Molinari sottolineando che il mercato tutelato "non è stato ancora rinnovato perché è una delle clausole del Pnrr che sono state sottoscritte da tutto l'arco parlamentare".

Salvini: "Fiducioso in una soluzione"

L'uscita dal mercato tutelato è un tema legato al Pnrr che era già stato disposto dal governo Draghi in relazione proprio alla concessione dei finanziamenti del Piano di ripresa e resilienza. Quindi le eventuali deroghe a uno stop devono per forza passare da Bruxelles. La questione coinvolge però milioni di utenti e la Lega alza la voce, con Salvini che dice: "Sono fiducioso in una soluzione". Il ministro Raffaele Fitto replica che il mercato tutelato di energia e gas "è un tema serio su cui dobbiamo discutere nel merito. Ho parlato con Salvini. Ma francamente non capisco chi oggi fa polemica politica, evidentemente non si è accordo di quello che veniva fatto nel 2022".