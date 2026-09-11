Emma Bonino privata: dalle due figlie in affido ai due grandi amori, passando per Marco Pannella

Nei giorni scorsi era stata ricoverata in ospedale a Roma. Da più di un decennio, Bonino combatteva contro un tumore. Lo aveva annunciato lei stessa durante una diretta di Radio Radicale: "Recentemente mi sono sottoposta a dei controlli medici che hanno evidenziato la presenza di un tumore al polmone sinistro. Si tratta di una forma localizzata e ancora asintomatica, ma richiederà un trattamento lungo e complesso di chemioterapia che è già stato iniziato e che durerà almeno sei mesi. Non sono intenzionata a interrompere le mie attività perché da una passione, come quella politica, non ci si dimette, però è chiaro che le mie attività dovranno essere organizzate in base alle esigenze mediche.



Era il 2015 e il suo nome era tornato a circolare per il Quirinale. Le tante sigarette fumate e il suo turbante, con cui copriva il capo spoglio per la chemioterapia, erano diventati gli "accessori" immancabili per le sue comparse pubbliche. Che sono proseguite fino a settembre 2024, quando la storica leader radicale si era concessa in un video-collegamento con Piero Chiambretti. Il turbante lasciò spazio a un cappello color bordeaux, indossato durante una storica visita a sorpresa di Papa Francesco nella casa di Bonino nel quartiere Trastevere, poco dopo le dimissioni della leader radicale da un precedente ricovero. Un'immagine che racconta l'incontro dettato dall'umanità di due figure politiche che si sono poste sempre agli avamposti delle battaglie che hanno fatto la storia dell'Italia moderna.

