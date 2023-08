Emilia-Romagna, Meloni a Bonaccini: stanziati 4,5 mld per ricostruzione

Per la ricostruzione delle zone alluvionate in Emilia-Romagna, il governo ha già stanziato 4 miliardi e mezzo di euro e questa iniziativa non si esaurisce qui.

Lo scrive Giorgia Meloni nella sua lettera inviata a Stefano Bonaccini per esporgli i suoi interventi dopo i disastri provocati dalle forti piogge di primavera. Tra gli obiettivi, aggiunge la premier, anche la messa in sicurezza, il rifacimento delle infrastrutture, i risarcimenti a tutti i privati che hanno subito danni. Non sarebbe quindi corretta, sottolinea la presidente del Consiglio, l'informazione secondo cui non si sarebbe visto un euro.