Emendamento al dl fiscale:  raddoppia la tassa di soggiorno?

La lista delle località che potranno applicare l'aumento non è ancora nota, ma è possibile intuirne alcune in base al rapporto delle presenze registrato nel 2018. Per esempio è certo che finirà nell'elenco Jesolo: 26mila residenti e 5 milioni di turisti. Così come Rimini che, a fronte di 150mila abitanti, ha ospitato 7,4 milioni villeggianti. Ma anche Riccione che ha superato i 3,5 milioni di visitatori. Non mancano le isole più famose come Ischia e Capri. Ma la parte più sostanziosa di introiti per l'erario arriverà dalle città d'arte. La sola Roma, nel 2018 a portato alle casse dello Stato il 22% del totale. Seguono Firenze e Venezia.