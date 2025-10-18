Elly Schlein al Pse: "Libertà a rischio quando la destra governa"

Al Congresso del Pse la segretaria del Pd Elly Schlein dichiara: "La libertà e la democrazia sono a rischio quando l'estrema destra è al governo". E nel suo intervento spiega: "In Italia c'è una estrema destra al governo che sta tagliando la spesa pubblica, la sanità, la scuola, sta bloccano le nostre proposte di salario minimo. Stanno producendo solo propaganda, odio e polarizzazione. La settimana scorsa Meloni a Firenze ha detto che l'opposizione è peggio di Hamas. Voglio solidarizzare con Sigfrido Ranucci, vittima di un attentato terribile".