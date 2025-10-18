Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Politica
L'INTERVENTO AL CONGRESSO

Elly Schlein al Pse: "Libertà a rischio quando la destra governa"

18 Ott 2025 - 12:38
© Ansa

© Ansa

Al Congresso del Pse la segretaria del Pd Elly Schlein dichiara: "La libertà e la democrazia sono a rischio quando l'estrema destra è al governo". E nel suo intervento spiega: "In Italia c'è una estrema destra al governo che sta tagliando la spesa pubblica, la sanità, la scuola, sta bloccano le nostre proposte di salario minimo. Stanno producendo solo propaganda, odio e polarizzazione. La settimana scorsa Meloni a Firenze ha detto che l'opposizione è peggio di Hamas. Voglio solidarizzare con Sigfrido Ranucci, vittima di un attentato terribile".

elly schlein
pse
destra