Elezioni, Viminale: candidabile chi ha patteggiato

"Tutti i soggetti, per i quali sia stata pronunciata sentenza di patteggiamento ex art.444 cit, non incorrono più in una situazione di incandidabilità, potendo cosi' concorrere alle prossime elezioni" tranne che nei casi di applicazione di pene accessorie, si legge in una circolare inviata ai prefetti.

In questo modo, in base a una interpretazione della riforma Cartabia che prevede che "se non sono applicate pene accessorie, non producono effetti le disposizioni di leggi, diverse da quelle penali, che equiparano la sentenza prevista dall'art. 444, comma 2, alla sentenza di condanna", si deroga alla legge Severino sulla incandidabilità per chi ha ricevuto una condanna definitiva per delitti non colposi.