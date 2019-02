Elezioni Sardegna, spoglio a rilento: avanti il candidato del centrodestra

Mentre lo spoglio delle schede procede a rilento in Sardegna, è nettamente avanti il centrodestra. il suo candidato alla presidenza, Christian Solinas, è al 47,53% mentre Massimo Zedda (centrosinistra) si ferma al 34,82%. Segue il M5s, al 10,34% con Francesco Desogus. L'affluenza si è attestata al 53,75% (790.347 votanti dei 1.470.401 aventi diritto), l'1,5% in più rispetto alle precedenti consultazioni del 2014 (52,2%). Il canddiato del centrosinistra resta in vantaggio a Cagliari.