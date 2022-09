Elezioni, Renzi: "Meloni premier? Sarebbe un pericolo per il portafoglio"

"Giorgia Meloni premier un pericolo per la democrazia? No, se sarà lei la premier vuol dire che ha preso più voti degli altri e che avrà la maggioranza in Parlamento. Basta con questi toni estremisti della sinistra, io invece penso che

Giorgia Meloni premier sarebbe un pericolo per il portafoglio

Matteo Renzi,

"Mattino Cinque News"

". Così il leader di Italia Viva ed esponente del Terzo Polospiega aperché teme una vittoria di Fratelli d'Italia alle prossime elezioni politiche del 25 settembre.

"L'ultima volta che Giorgia Meloni ha governato,

stava mandando all'aria il Paese con Tremonti

- ha sottolineato Renzi - penso, tra l'altro, che richiamare Tremonti in squadra abbia fatto passare un brutto quarto d'ora a Berlusconi e Gianni Letta, ma questi sono fatti loro".