Conte: "Nel 2018 abbiamo realizzato l'80% del programma, ora puntiamo al 100%"

il leader dei, spiega le intenzioni del Movimento in vista delle prossime elezioni del: "La nostra stella polare è sempre stata il programma - ha spiegato l'ex premier - adesso abbiamo ancora più esperienza e puntiamo a portare a termine tutte le proposte del nostro programma".

"Quello che garantisco - dice Conte - è che costi quel che costi, mi impegnerò a

far rispettare il programma con le unghie e con i denti.

Non voglio un mandato in bianco pur di stare al governo e galleggiare. Qualsiasi prospettiva che abbraccerò sarà solo se mi permetterà di rispettare questo programma". L'ex premier, infine, punta il dito contro il Pd che non avrebbe rispettato a suo dire gli accordi: "Con questo Pd non possiamo lavorare, dopo gli errori che hanno fatto, dopo le accuse che ci hanno rivolto. Ci hanno voltato le spalle per abbracciare Di Maio, Tabacci, Calenda, Gelmini. Hanno abbracciato tutti pur di buttarci via dal sistema. Andiamo orgogliosamente da soli e saremo ancora più intransigenti nel realizzare il nostro programma. Il Pd ha buttato a mare l’esperienza del Conte 2 che ha retto l'impatto della pandemia. Dovevamo essere disastrati, siamo stati modello per l’Europa e per il mondo".