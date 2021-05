Elezioni Napoli, Conte: "M5s-Pd-LeU firmano patto per Manfredi sindaco"

Ansa

M5s, Pd e LeU lanciano la candidatura di Gaetano Manfredi come sindaco di Napoli alle prossime amministrative. Lo annuncia il leader in pectore pentastellato, Giuseppe Conte, spiegando: "Napoli è da sempre una protagonista del nostro Paese, ma in questo momento storico è una città che presenta criticità economiche e sociali. A queste criticità sentiamo il dovere di dare una risposta" compatta.