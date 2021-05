M5s, Conte: "Cammino con Pd e Leu continui" | Letta: "Se Salvini non vuole le riforme esca dalla maggioranza"

"In questa fase politica - ha proseguito l'ex premier - siamo consapevoli che l'uscita dall'emergenza ha ancora una prospettiva economica e sociale che è tutta da affrontare. Dobbiamo declinare la transizione ecologica e orientare il sistema produttivo sulla sostenibilità. Dobbiamo alimentare la fiducia, l'identità, l'ecologia integrale".

"Amministrative utili per rafforzare dialogo con il centrosinistra"

Un ulteriore banco di prova per il proseguo della collaborazione tra Pd e M5s è rappresentato dalle Amministrative. "Abbiamo varie occasioni per rafforzare il dialogo. Quella immediata è offerta dalle Amministrative - ha detto infatti Conte -. In alcune realtà costruiamo una perfetta intesa e una proposta congiunta; in altre possiamo recuperare una collaboaraizone al secondo turno; altre in cui dobbiamo prendere atto che, per varie circostanze su cui non riusciamo al momento intervenire, non si può correre insieme". "Ma l'importante - ha quindi concluso Conte - è l'intensità della voglia di cercare soluzioni comuni. Mi interessa il risultato delle amministrative ma ancor di più come ci arriviamo".