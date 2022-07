Elezioni, Letta: "Renzi? Non mettiamo veto su nessuno" | Salvini: Putin dietro caduta Draghi è fesseria

Il presidente di Italia Viva, Matteo Renzi, in un'intervista ad "Avvenire" spiega che le alleanze si fanno sulle idee, non sulle poltrone. "Se vogliamo essere seri e costruire un percorso sulla base dell'esperienza Draghi, ci siamo. Se dobbiamo ottenere qualche seggio per stare zitti e buoni, preferisco correre da solo. Ho imparato nella mia esperienza scout che la strada in salita è quella più difficile, ma è anche quella che dà più soddisfazione". "Non mi svendo per tre poltrone", conclude l'ex premier.