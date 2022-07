Elezioni, il fronte astensionista parte dai social: in tendenza l'hashtag #iononvoto

Dopo i trend social contro i vaccini, il green pass e la guerra, ora è l'hashtag #iononvoto a scalare la classifica degli argomenti in tendenza. "Chi vota è complice", si legge in un tweet, mentre altri uniscono l'intenzione di disertare le urne ai vecchi cavalli di battaglia no-vax. "Dovrei votare quel ministro che sotto Natale diceva di essere al cinema (col green pass) mentre io non ci potevo andare perché non ce l'avevo?". E ancora: "Non posso votare un partito che ha sostenuto l'obbligo vaccinale".

Spuntano anche frasi 'filosofiche'. "L'essenza della libertà rimane il potere di non fare qualcosa, a dispetto delle conseguenze. #iononvoto", si legge in un post che sembrerebbe tra i più moderati, se non fosse poi accompagnato dalla foto di una tessera elettorale con una fetta di mortadella dentro, sempre con l'hashtag di giornata. Sui social spuntano anche diversi profili creati ad hoc. Uno in particolare, in cima alla lista, zero follower e iscritto proprio da luglio 2022, con il nickname "Movimento io non voto".

Inevitabilmente l'hastag è utilizzato, come spesso accade, anche per criticare la scelta di non andare alle urne. Alcuni attaccano il Partito democratico, accusando il popolo dem di essere le menti della nuova campagna. "Se vi asterrete in massa, vincerà il Pd. Con il Pd ci sarà Speranza, perciò con ogni probabilità ce lo troveremo di nuovo come ministro della Salute". "Le conseguenze, quanto a green pass, vaccini...potete immaginarle", si legge in un profilo.

Un altro scrive: "'Io non voto'? Fate prima a dire che siete piddini". A lanciare l'hashtag, insomma, per una parte del popolo di Twitter, sarebbe stato "qualche piddino che s'è fatto il secondo account, dice ad esempio l'utente 'Cambiacasacca' che poi incita ad andare alle urne proprio per non mandare i dem al governo: "Votate chi c... volete ma bisogna" andare "in massa, se no ci troviamo Letta teleguidato a dirci che dobbiamo soffrire per la democrazia e per i più fragili".