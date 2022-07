Elezioni, Salvini: "Centrodestra unito, chi avrà più voti indicherà il premier" | Letta: "La scelta è noi o Meloni, due Italie diverse"

I mesi più gettonati per le elezioni in Italia

Prosegue la campagna elettorale per il voto anticipato del 25 settembre.

Centrodestra e Pd-M5s alla ricerca di accordi e strategie all'interno dei rispettivi schieramenti. Il leader della Lega Salvini: "Il centrodestra è unito, chi avrà più voti indicherà il premier". Il segretario del Pd Letta afferma in modo perentorio che la scelta per il Paese è "o noi o Meloni, due Italie diverse". La leader di Fratelli d'Italia: "Fango contro di me e FdI, sanno di perdere". Intanto le primarie in campo progressista in Sicilia incoronano l'eurodeputata Pd Caterina Chinnici, che precede la sottosegretaria all'Istruzione Barbara Floridia (M5s).