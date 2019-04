Elezioni europee, proiezioni del Pe: "Lega secondo partito in tutta l'Ue"

Le proiezioni per Pd, Forza Italia e FdI - Secondo le proiezioni del Parlamento europeo, perde un seggio il Pd con 16 deputati e il 20%. Otto deputati per Forza Italia con il 10,1% e 4 per Fratelli d'Italia al 4,8%.



In calo Ppe e S&D - In generale, risultano in calo, secondo le ultime proiezioni, sia il Ppe sia S&D. Entrambi segnano un -5% rispetto alla situazione attuale dell'Europarlamento. Nonostante questo, il Partito popolare rimane il primo con 180 deputati e S&D secondo con 149. In crescita Enf (che comprende la Lega) con l'8,3%, l'Efdd (M5S) con il 6%, Alde 10,1% e Verdi a 7,6%.



La presenza dei britannici - Le nuove proiezioni del Parlamento Ue sulla futura Eurocamera, sono basate sui sondaggi nei Paesi e tengono conto dell'ingresso dei britannici senza la Brexit. Ma ad oggi non si registrano cambiamenti nel rapporto di forze fra Ppe e Socialisti e Democratici (S&D), che passano rispettivamente da 217 a 180 e da 186 a 159 seggi (con 37 seggi in meno ciascuno), secondo le nuove proiezioni in base alla compilazione dei sondaggi nei diversi paesi dell'Ue prendendo in conto la probabile partecipazione dei britannici al voto e un numero complessivo di seggi che resterebbe a 751. .