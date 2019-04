Europee, rush finale sulle candidature: dalle donne capolista del M5s ai "vip"

L'ultimo annuncio è quello del M5s che ha presentato le sue donne capolista: la manager Alessandra Todde per le Isole,49enne di Nuoro, amministratore delegato di Olidata. Nel Nord Est sarà candidata la giornalista Sabrina Pignedoli, minacciata dalla 'ndrangheta per le sue inchieste in Emilia Romagna e decisa ad andare a Bruxelles per sviluppare la cooperazione antimafia a livello europeo. E ancora Chiara Maria Gemma per il Sud, Daniela Rondinelli al Centro, Maria Angela Danzì nel Nord Ovest.



C'è grande attesa per i candidati della Lega: dal partito trapela che le liste sono ancora aperte e che il leader e i suoi si prenderanno tutto il tempo a disposizione per definirle. Dubbi sul ministro della Famiglia, Lorenzo Fontana, già europarlamentare e molto vicino a Salvini: il suo nome è un papabile, ma sembra più probabile che scelga di non correre per seguire meglio l'agenda fitta di obiettivi al governo. Il leader Matteo Salvini, invece, sarà capolista in tutta Italia.



Per il Pd molti nomi importanti della società civile, come il capolista nel Sud Franco Roberti, ex procuratore nazionale antimafia. Al contrario l'ex presidente del Parco dei Nebrodi Giuseppe Antoci, vittima di un attentato anni fa, ha declinato l'offerta di candidatura per motivi di sicurezza. In lista anche, al secondo posto per l'Italia insulare, Pietro Bartolo, il medico dei migranti di Lampedusa, emblema dell’impegno per il prossimo. Nelle liste presentate dal segretario dem un terzo dei candidati non sono iscritti al Pd: decisione che gli ha fatto incassare il sì a larghissima maggioranza della direzione del partito, con qualche mal di pancia nelle minoranze.



Forza Italia, che schiera Silvio Berlusconi in tutte le circoscrizioni tranne al Centro - dove corre il vicepresidente Antonio Tajani -, propone la candidatura da indipendente di Irene Pivetti, negli anni '90 giovanissima presidente della Camera leghista. Il partito azzurro incassa però l'addio della eurodeputata uscente Elisabetta Gardini.



Fratelli d'Italia corre con Giorgia Meloni capolista in tutta Italia, altro nome "vip" su cui punta è Francesco Alberoni. Infine la Sinistra, lista sostenuta in primis da Sinistra italiana (Si) e Rifondazione comunista (Prc): probabile la candidatura del leader di Si Nicola Fratoianni, di certo saranno in lista tra gli altri il giornalista greco-italiano Argiris Panagopoulos e la leader delle famiglie arcobaleno Marilena Grassadonia.