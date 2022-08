Elezioni, Conte: "Niente reddito di cittadinanza? Qui si scherza con il fuoco"

Fui costretto a trovare un meccanismo per distribuire buoni pasto ai più indigenti. Qui si scherza con il fuoco. Lo fanno politici di mestiere che guadagnano 500 euro al giorno e si scatenano contro chi guadagna 500 euro al mese". È quanto afferma il leader M5s Giuseppe Conte a Zona Bianca commentando l'ipotesi di rivedere il reddito di cittadinanza.

"Rincari? Tassare extra profitti" -

Contro i rincari delle bollette "nessuno può avere la bacchetta magica, ma quella della tassazione degli extra profitti" delle società del settore energetico che con la crisi hanno guadagnato di più "è una richiesta fatta da noi del M5S tempestivamente".

"Il problema - ha aggiunto Conte - è recuperare gli extra profitti. Mancano all'appello 9 miliardi. Ho lanciato un messaggio forte al Mef: pubblichiamo i dati e vediamo chi ha pagato e chi no".

Il caro bollette che gli italiani devono subire "era tutto scritto e noi del M5s lo dicevamo ormai da sei mesi. Prima si interviene in modo tempestivo ed efficace - ha sottolineato Conte - più risorse si risparmiano, quando si arriva tardi ovviamente il danno è fatto e il rischio è che si ricorra alla moltiplicazione delle risorse".

Energia, "serve variazione di bilancio" -

"Dobbiamo intervenire generando una variazione di bilancio ben comunicata e ben costruita:la possiamo reggere, l'abbiamo gà' dimostrato durante la pandemia". Conte ha poi parlato del Pd e di strategie elettorali. ""Con un Pd che ha come manifesto un'agenda Draghi che lo stesso premier ha dichiarato inesistente non ci sono i presupposti per dialogare con questi vertici del Pd", ha affermato il leader M5s.