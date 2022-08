Elezioni, Calenda: "Agenda Draghi c'è, non lo abbiamo perso"

"L'agenda Draghi non è un sogno, è una solida realtà.

Perché è davvero solida". Lo ha affermato Carlo Calenda, in una intervista a Repubblica, commentando il discorso del premier al Meeting di Rimini. "Per me un'agenda Draghi c'è, non lo abbiamo perduto", ha detto. "Di certo molti del centrodestra, non nelle interviste, dicono di essere assolutamente convinti che dopo le elezioni Draghi sia la persona migliore per continuare a guidare il Paese - ha aggiunto -. Per ora lo dicono sottovoce".