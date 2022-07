Elezioni anticipate, i partiti già sul "sentiero di guerra"

Il segretario della Lega Matteo Salvini ha tenuto un incontro in videoconferenza con tutti i governatori del Carroccio. E' stato fatto il punto, si legge in una nota, della situazione politica, commentando "la follia dei 5 Stelle e le provocazioni del Pd che hanno fatto saltare il Draghi bis proposto dal centrodestra di governo".

Si è poi parlato della "grande soddisfazione per la compattezza della Lega, a differenza di altri partiti. I governatori sono già al lavoro, anche per offrire spunti utili in vista dei dossier più interessanti per la campagna elettorale a cominciare dall'autonomia. Grande attenzione per economia, sburocratizzazione, infrastrutture, energia, sviluppo e tasse". A Fedriga, Fontana, Fugatti, Solinas, Tesei e Zaia, Salvini ha assicurato "massima presenza sui territori".