Elezioni amministrative, Liguori: "Astensionismo malattia pericolosa"

"L'astensionismo è una malattia pericolosa". È il commento del direttore di Tgcom24, Paolo Liguori, sulle elezioni amministrative dello scorso weekend. "C'è tanta gente che pensa che le proprie opinioni siano rappresentate più dai social che dai partiti", ha aggiunto Liguori a "Stasera Italia".

"Bisogna capire se la politica abbia un'offerta - ha proseguito il direttore di Tgcom24 nel suo intervento - siamo in un Paese bipolarista, ma questo non significa che i poli debbano essere per forza due. Il problema, in Italia, è che si deva fare un centro. Qui si è dissolto il centro e oggi il centro è rappresentato esattamente dal governo Draghi. Però se non ci sono forze politiche che interpretano questo centro, il governo Draghi governa in maniera avulsa dai partiti".