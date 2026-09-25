Elezioni, addio alla tessera elettorale di carta: dalla prossima tornata basterà lo smartphone

"Prima di luglio abbiamo realizzato una semplificazione molto importante sulla quale stiamo lavorando adesso dal punto di vista tecnico affinché sia operativa, che è la disponibilità della tessera elettorale digitale. Questa è una semplificazione importante per i cittadini. Con la tessera elettorale digitale basta che ci ricordiamo di portarci dietro lo smartphone e possiamo andare a votare tranquilli" ha spiegato il ministro Zangrillo. Il passaggio al formato digitale punta quindi a evitare i problemi legati alla tessera fisica, come la necessità di richiederne una nuova in caso di smarrimento, deterioramento o esaurimento degli spazi disponibili per i timbri.