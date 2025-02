Egitto-Italia, il ministro Valditara inaugura al Cairo la prima "fiera educativa" italiana all'estero

L'evento vede la partecipazione di 48 Its Academy, specializzati in aree tecnologiche di estrema rilevanza per la cooperazione economica tra Italia ed Egitto - come la meccatronica, il turismo, il tessile, l'energia, l'agroalimentare e le tecnologie per la vita - sette istituti scolastici di filiera italiani e una scuola in rappresentanza della Rete delle scuole Montessori. Parallelamente agli stand espositivi di tutte le realtà presenti, per la due giorni sono stati programmati appositi workshop per studenti e docenti egiziani sulla lingua italiana, il sistema Its, l'orientamento e le soft skills, l'educazione finanziaria e moda/tessile, con il contributo di Salone dello studente e Job&Orienta.