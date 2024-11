Piano Mattei, oltre 600 milioni per i primi progetti

Ammonta a oltre 600 milioni di euro lo sforzo finanziario dell'Italia per i primi progetti del Piano Mattei. Si evince dalla relazione sullo stato di attuazione del Piano, inviato alle Camere dopo i primi 6 mesi di attività della Struttura di missione. Tra le 22 schede di progetti, anche quello in Kenya per l'ampliamento della produzione di olio vegetale per biocarburanti avanzati, il cui esecutore è Eni Kenya in partenariato con il ministero dell'Agricoltura locale.