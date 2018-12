Ecco i trucchi per ottenere il reddito di cittadinanza

Se non si rientra nei parametri stabiliti dal governo per ottenere il reddito di cittadinanza ci sono dei trucchi che possono cambiare la situazione. Si può fingere un divorzio, cambiare residenza e riuscire così ad ottenere il sussidio.



Quest'ultimo verrà elargito in base all'Indicatore della situazione economica equivalente (Isee) e solo chi avrà un reddito di lavoro inferiore alla soglia di povertà in Italia potrà ottenere il reddito di cittadinanza. Però ci possono essere degli stratagemmi che farebbero abbassare il proprio Isee e far così ottenere il reddito di cittadinanza ed è la stessa Guardia di Finanza a segnalare che già sei dichiarazioni su dieci risultano false.



“Sono un padre di quattro figli, mia moglie non lavora e io devo inventarmi qualcosa”: sono le parole di un intervistato a "Stasera Italia", che racconta come per accedere al reddito di cittadinanza ci siano delle strade alternative.



Non rientrandovi per pochi euro, questo signore si è informato su quali potessero essere gli stratagemmi per riuscire a ottenere il reddito di cittadinanza. Anche se questi raggiri ingannano il sistema, il Caf rassicura: “E' tutto legale, vi separate, uno dei due cambia residenza e il gioco è fatto”. Per ora secondo la Guardia di Finanza, sei modelli Isee su dieci risultano falsi.