Draghi: "Ciò che è illecito offline deve esserlo anche online"

Ansa

Mario Draghi, nel suo intervento in Senato in vista del Consiglio europeo, ha ribadito l'impegno dell'Italia per "sostenere il Regolamento UE sui servizi digitali, per proteggere efficacemente prodotti e contenuti realizzati nel Bel Paese". Il premier ha poi aggiunto: "La nostra convinzione è che quello che è illecito offline debba essere illecito anche online". In merito al tema della concorrenza, Draghi ha sottolineato che "lavoriamo sulle proposte di regolamentazione europea per il mercato e i servizi digitali. L'Italia sostiene la proposta di Regolamento sui mercati digitali e ne auspica la pronta adozione".